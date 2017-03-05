冠脂妥偽藥 新北：公會通知全面下架

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食藥署昨天宣佈，降血脂藥物「冠脂妥」批號MV503出現偽藥，全台下架。新北市府衛生局表示，已經透過新北市藥師公會通知所屬會員，將這一批號的偽藥先行下架。

新北市府衛生局今天表示，明天會安排稽查，以瞭解這一個批號的冠脂妥偽藥，是否已全面下架。目前、醫院、社區藥局等，應遵照新北市藥師公會的通知，先下架。

新北地檢署成立專案小組偵辦「冠脂妥」偽藥案，今天查獲陳姓被告涉嫌販售，潘姓被告涉嫌製造偽藥，檢察官下午開庭訊問。

新北市府衛生局表示，也與食藥署密切聯繫，隨時待命配合稽查。目前，新北市尚未接獲通知有任何的稽查、查緝。

新北地檢署是指派民生專組主任檢察官廖先志，率檢察官指揮台北市調查處、新北市刑警大隊成立專案小組偵辦。1060305

(中央社)