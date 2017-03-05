日本愛媛環島挑戰團台中出發 增進交流

來自日本愛媛縣的環島挑戰團今天從台中出發，展開為期6天的自行車環島活動。台中市政府表示，期待未來合作，打造台中成為便捷、好行的「鐵馬城市」。

愛媛縣的島波海道被譽為「騎行者的聖地」，更名列世界7大自行車道之一，由於自行車也是台中市發展體育及觀光活動的重點項目，期待未來大小自行車環島活動、國際性競技比賽、產業展等，都能群聚台中，打造成為便捷、好行的「鐵馬城市」。

出發儀式今天在台灣大道市政大樓府前廣場展開，觀光旅遊局長陳盛山出席表達誠摯歡迎，他說，愛媛縣及台中市都擁有豐富的單車觀光資源，台中的捷安特單車協會常受邀飛去日本參加兩年一度的「島波海道國際單車節」，盼透過這次機會促進兩地自行車觀光交流；此外，捷安特總經理鄭秋菊也到場為挑戰團加油。

陳盛山表示，愛媛縣知事中村時廣將在台北加入環島團騎乘到台中，市府10日將在市府廣場迎接愛媛縣環島團，頒發市長林佳龍署名的環島完騎證書；台中也將與日本著名的島波海道自行車道結盟，全力推動自行車運動國際觀光交流。

陳盛山也強調，台中市將邀集自行車手前往愛媛挑戰島波海道，宣傳2018台中世界花博。今年的台日高峰會議將在愛媛舉辦，屆時台中的代表也會前往共襄盛舉，而明年的台日高峰會議則會在台中市舉行，也盼藉此次交流機會召集並歡迎愛媛縣參加今年0k台灣自行車嘉年華。

捷安特總經理鄭秋菊提到，愛媛縣的島波海道相當有名，捷安特旅行社經常帶團前往體驗單車旅遊，這次相當開心有機會由台中市當主人，希望未來台中市能接待更多的日本車友來環島之旅，看到台灣的好山好水，品嚐到台灣的道地小吃。1060305

(中央社)