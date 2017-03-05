桃消民眾報案APP 將改版再上架
桃園市政府消防局民眾報案APP，去年10月因為使用率低下架，消防局表示，APP上架3年來的調查，民眾仍還是習慣用電話報案，造成「下載率高使用率低」的情況，下架後經消防局資通小組研擬規劃，將增加消防安檢、宣導、救護、防災及火調申請等功能，未來重新上架。
消防局表示，這款APP原先是以造福瘖啞人的出發點做設計，讓無法發聲的他們能利用手機報案，但民眾仍習慣打電話報案，真正利用APP報案的人數很少，加上APP須隨手機系統改版、升級，編列經費可觀，經評估效益後，才在去年10月下架，目前已由消防局資通小組研擬規劃，將增加及強化新一代為民服務APP之功能，除原有報案功能不變外，更將增加導入消防安檢、宣導、救護、防災及火調申請等功能，瘖啞人士則可透過0911-511904簡訊報案，03-3371119傳真報案，或直撥119，之後以按1救災案件或按9救護案件，讓119派遣人員辨識報案地址，前往協助。
(中時)
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