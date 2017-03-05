新竹公園櫻花季 美麗瞬間拍不完

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新竹公園櫻花盛開，市長林智堅（右三）5日專程到園內與民眾賞花、野餐。（徐養齡攝）

新竹公園櫻花盛開，吸引數千位遊客趁假期到園內賞花、野餐。（徐養齡攝）

新竹公園千株櫻花盛開，一早便吸引大批民眾前往賞櫻，新竹市長林智堅也專程到新竹公園，與民眾席地而坐，在開得燦爛的大片櫻花樹下野餐、閒聊。

林智堅表示，新竹公園和十八尖山是竹市重要綠肺，市府投入近5億元進行「新竹公園再生計畫」，重新規劃園內設施，5月將進行施工，明年6月將以全新面貌重新開園。

林智堅說明，「新竹公園再生計畫」將打造以櫻花為主題、設施全面升級的新竹公園，如今櫻花正盛開，外地人不論搭火車或客運到新竹轉運站，再騎YouBike到新竹公園，只要短短5到10分鐘，便利又省時。

(中時)