宋智孝剪瀏海 超可愛激似蔡依林

宋智孝新造型和蔡依林有幾分神似！（圖／取自網路）

現年35歲的韓國女星宋智孝，膚質狀況超級好，她經常在美妝節目《宋智孝的Beauty View》上示範自己的彩妝小祕方，而最新一集，宋智孝以新瀏海登場，空氣瀏海的造型被讚超級可愛！

宋智孝近來錄製最後一集《宋智孝的Beauty View》，她的空氣瀏海讓不少觀眾眼睛為之一亮，儘管已經35歲，但本來就娃娃臉的她，這回新造型反而更加年輕！在網上曬出的合照中，宋智孝的新造型還被指和蔡依林有幾分神似。

(中時電子報)