減少PM2.5 桃環局鍋爐補助最高60萬元
桃園市府環保局去年制定公告「桃園市公私場所固定污染源及防制設備即時監控管理自治條例」，今年起只要是被市府指定公告連線的工廠，就必須強制裝設自動化連線的空污防制設備；而容易造成汙染的重油鍋爐，則從上週開始可申請補助改成天然氣，最高可補貼60萬元。
環保局空氣品質保護科科長蘇振昇表示，環保局自2015年推動以來，已輔導47座重油鍋爐改用天然氣，1年可減少89.7公噸的PM2.5排放量。上周起則開始補助重油鍋爐改用天然氣，廠方若將重油鍋爐改成天然氣鍋爐。
環保局會依噸數進行補助，2噸到5噸鍋爐補助30萬元，5噸最高補助45萬元、13噸以上鍋爐最高則可補助60萬元，可望有效改善空氣品質。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。