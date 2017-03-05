減少PM2.5　桃環局鍋爐補助最高60萬元

鍋爐申請改成天然氣，補助最高60萬元。（葉臻攝）

桃園市府環保局去年制定公告「桃園市公私場所固定污染源及防制設備即時監控管理自治條例」，今年起只要是被市府指定公告連線的工廠，就必須強制裝設自動化連線的空污防制設備；而容易造成汙染的重油鍋爐，則從上週開始可申請補助改成天然氣，最高可補貼60萬元。

環保局空氣品質保護科科長蘇振昇表示，環保局自2015年推動以來，已輔導47座重油鍋爐改用天然氣，1年可減少89.7公噸的PM2.5排放量。上周起則開始補助重油鍋爐改用天然氣，廠方若將重油鍋爐改成天然氣鍋爐。

環保局會依噸數進行補助，2噸到5噸鍋爐補助30萬元，5噸最高補助45萬元、13噸以上鍋爐最高則可補助60萬元，可望有效改善空氣品質。

(中時)