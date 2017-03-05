從醫轉政 詹啟賢3度救援

國民黨主席參選人詹啟賢今天談到他「從醫轉政」過程，包括接掌奇美醫院、出任衛生署長及擔任生技公司董座，3度救援，他這次參選, 也要讓國民黨有所改變。

詹啟賢今天到台東拜票，一大早到池上鄉和客家鄉親搏感情，中午在台東縣議會和鄉親座談醫療問題，鄉親好奇他的從政路。

詹啟賢說，41歲他在美國洛杉磯已經是當地一家頗具規模的醫院外科部主任，奇美醫院找他時，他面臨了家庭、小孩教育、貸款等問題。「台灣應該要有更好的醫療」，後來，他克服這些問題回到台灣。」

沒想到，他到奇美醫院時，不僅薪水少了1/3，奇美醫院還負債新台幣9億7000多萬元，醫院告訴他「你就做看看，2年做的好就繼續」，他聽了傻眼「我是來到怎麼樣的醫院」，結果第一個月就發不出薪水，他不得已向董事會貸款，允諾「有錢就還」。

2007年幫前總統馬英九競選，他再度離開奇美醫院時，奇美醫院由當時僅有300多張病床的地區醫院，成長到2400多張病床，團隊從不到400人到8000多人，成為南台灣最大規模醫院，且零負債。

1997年他接衛生署長時，當時的衛生署也有很多問題，如全民健保、傳染病防治等，他想想，這和他回台灣的理念一致，於是答應接衛生署長，辭掉奇美醫院院長，薪水又掉了1/2，「但沒關係，這是人生的價值」。

「做的還不錯」，他說，衛生署任內完成，疾病管制局、傳染病防治法、醫藥品查驗中心，都是他完成的，還有取消醫院衛生所醫生的高普考，讓有專業的醫生也能進入署立醫院和行政機關。

2007年擔任「馬蕭競選團隊」執行總幹事，選後，他離開政府，很多民間業者找他，後來他到一家生產疫苗的生物科技公司，他認為這對台灣很需要。

他自己掏腰包，找人投資，現在的流感疫苗，小學生疫苗，都是他的公司生產的，從此這些疫苗不再受外國控制，壓低成本。

他說，近年「國民黨輸得很慘」，連縣市、立法院、總統都選輸，3年換3個黨主席，「國民黨經到了一個不曉得該怎麼辦了」，所以去年應洪秀柱主席邀請幫忙，他想如果不幫，國民黨就從此「散了」，「散了對台灣不好」，於是出來幫忙，「至少幫忙維護國民黨不會散」。

本來想說，將來會有人將國民帶出來。但今年又要選黨主席，他體認台灣的需要，國民的確也需要改變，才能符合台灣民眾對國民黨的需要，因此他出來參選就是要讓國民黨有所改變。1060305

(中央社)