奧斯卡仍須努力 亞裔拉美裔獎座在哪裡

非裔電影工作者今年在奧斯卡金像獎大放異彩，似乎象徵著一向「一片白」的好萊塢似乎終於振作，努力整頓圈內存在的種族多元問題。

然而，若看得深入一點，你會發現這場戰爭才剛起步而已。好萊塢娛樂產業中，無論在拍片劇組或是片商董事會，亞裔、拉美裔與其他少數族裔所占比例仍嚴重不足，更別提女性的占比。

法新社報導，奧斯卡金像獎連續2年沒有任何少數族裔入圍演技獎項後，2016年推特出現「#奧斯卡好白」的主題標籤。所幸2017年奧斯卡終於不再「一片白」，非裔導演巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）的「月光下的藍色男孩」（Moonlight）2月26日就以對當代非裔美國人生活的動人詮釋，打動評審的心而榮獲最佳影片大獎。

今年奧斯卡一共有6名非裔演員入圍，另有3部述說非裔故事的紀錄片角逐小金人，巴瑞詹金斯與編劇夥伴塔雷爾麥卡尼（Tarell McCraney）則抱回最佳改編劇本殊榮。

不過，批評者指出，種族並非只是黑人與白人的問題。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）上個月發表的最新年度好萊塢多樣性報告（Hollywood Diversity Report）指出，撇開奧斯卡入圍名單不談，「好萊塢排擠有色人種和女性仍是隱憂。」

少數族裔占美國人口40%，但只占演員13.6%，製片圈更只占10%。

入圍今年奧斯卡演技獎項的演員，只有1人既非黑人也非白人--英籍印度裔男星戴夫帕托（Dev Patel）。整個中東電影業也只能由競逐最佳紀錄短片獎的敘利亞片「白盔」（The White Helmets）、「瓦塔尼：我的家鄉」（Watani: My Homeland），和伊朗電影導演阿斯哈法哈蒂的「新居風暴」（The Salesman）作為代表。

這並不是只存在於奧斯卡的問題：西語裔、亞裔與美洲原住民在整個產業的代表性最顯不足，而中東裔演員更是一再飾演恐怖分子角色。

負責好萊塢多樣性報告的韓特（Darnell Hunt）表示，儘管奧斯卡主辦單位近年來已著手改革，增加成員多元性，但「那不一定象徵著產業已經改變，或是電影中含有更多多元性。製片管理階層仍是白種男人的天下。」（譯者：中央社周莉芳）1060305

(中央社)