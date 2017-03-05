大潭電廠環差過關 環署：訂定降載機制

我要評比

大潭電廠環差案急轉彎過關，環保署表示，大潭電廠採購2部燃氣單循環機組，排放的氮氧化物(NOx)濃度仍低於標準，而且在空氣品質不良時，發電機組可降載減少空污。

立法院社會福利及衛生環境委員會6日將邀請環保署長李應元針對「大潭電廠環評急轉彎，能源安全與環境保護如何兼得及今年夏季限電危機因應」列席報告，並備質詢。

國家政策研究基金會執行長孫立群、高級助理研究員唐慧琳，以及國民黨立委李彥秀今天召開 「環保署殺環境」記者會，批評大潭電廠環評大放水，採購2部燃氣單循環機組恐造成嚴重空汙，環保署成環境殺手。

根據環保署送達立法院的報告指出，該2部機組過渡時期氮氧化物排放濃度25ppm，仍低於現行「電力設施空氣污染物排放標準」、既有老舊電廠或水泥爐窯之排放濃度。

國家政策研究基金會指出，2014年通過的環評是需要3到8部燃氣複循環機組，氮氧化物(NOx)排放濃度為8ppm，現在環評是2部燃氣單循環機組，排放濃度卻為25ppm。

針對此質疑，環保署的報告表示，環評委員會基於「預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，以達成環境保護目的」之精神，限縮其影響期間為2.5年。

環保署同時確認，台電將履行既有大潭電廠空氣污染物排放總量調降幅度達49.5%的改善對策，預期至110年既有機組氮氧化物總累積削減量可達4477公噸，較單循環機組總累積增量3240公噸，全廠淨減量1237公噸。

另外，將參照台中發電廠配合台中市空氣品質不良因應原則，訂定降載機制，於空氣品質不良時，降低發電機組之負載（優先降低單循環機組），減少空污排放。後續將持續辦理監督作業。

為因應夏季可能發生缺電，台電提出「大潭電廠增建燃氣機組」計畫，在今年1月4日料環保署環評專案小組進行環境差異影響分析審查，當時建議環評大會應要求台電重新進行完整的環評程序，但是全案卻在1月18日翻盤，通過審查。1060305

(中央社)