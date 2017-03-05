WBC》薩維德拉4安帶不起火力 古巴0比5輸西武
世界棒球經典賽開打在即，首輪B組的古巴隊，今天(5日)在大阪京瓷巨蛋與日職西武獅進行熱身賽，古巴動用10名投手輪番上陣，被敲出11支安打，而古巴第4棒薩維德拉(William Saavedra)雖繳出單場4支4表現，但隊友打擊都沒發揮，終場古巴以0比5遭完封。
古巴今年參與經典賽戰力以年輕球員為主，首輪賽事與日本、澳洲、中國同分B組，前一場官辦熱身賽與日職歐力士隊以3比3戰成平手，今天與西武進行經典賽前最後一場熱身賽。
西武此戰排出野上亮磨先發，主投3局，被敲4安，投出4K，武隈祥太中繼2局，被敲2支安打，之後4任投手各投1局，合力封鎖古巴打線。古巴隊全場共擊出7支安打，其中薩維德拉包辦4安，其餘球員只出現零星3支安打，沒能攻下分數。
至於古巴則是排出安典薩(Noelvis Entenzas)先發，投了1局，被敲1安、投出1次保送和2K，無失分，托雷斯(Yosvani Torres)第2局登板，接連被栗山巧、源田壯亮掃出二壘安打掉1分，之後捕手失誤再送1分，
4局下古巴換上第4任投手桑切斯(Alain Sanchez)，讓西武因3支安打和2次保送再添3分，比數形成5比0，之後古巴再接連換上6任投手，沒有再失分，但終場仍遭完封。
(中時電子報)
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