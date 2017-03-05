培養人才 陸擬提高博士生「每月補助」金額

大陸官方於今日人大的政府報告中，確認將提升未來博士生的「待遇」。圖為山東青島博士畢業生找尋工作場景。（圖/新華社）

隨著大陸高等教育快速發展，為了更有效培養高階人才，並讓他們無後顧之憂，在今天於北京召開的第十九屆人大第5次會議中，國務院總理李克強在政府工作報告內，提到未來將著手「提高博士研究生國家助學金補助標準」，讓這群負責各大學學術研究博士研究生們的「月薪」，將再次隨著物價而調高。

據大陸財新網報導，由北京清華大學副校長施一公等人所提出，為當前大陸國內博士研究生「加薪」的方案，獲得國務院認可，並寫入今早由總理李克強發表的政府工作報告當中，將著手提高博士生的國家助學金標準。目前的助學金標準，若就讀於中央各部會所屬的大學院校，助學金每年為1.2萬人民幣（約5.4萬台幣），由國家財政支出；屬於各省市高等院校者，助學金則是每年約1萬人民幣（約4.5萬台幣），由中央與地方共同籌資負擔。但隨著物價高速飆漲，相對於上世紀80年代而言，如今的博士生「月薪」遠遠不及當年的標準。

面對博士研究生的待遇問題，包含北大、清華和人大等名校學者紛紛呼籲，希望政府盡快調整並改善這些學生們的補助。人大教育學院副院長周光禮認為，「中國各大學的博士生待遇自5年前調整後，經多次呼籲卻仍無動於衷，如今正式列入政府工作，將展現國家對於人才的重視，有利於培養科研後備力量。」周光禮認為，現階段有不少博士研究生的工作和研究貢獻，已可視同為「準學者」或初級研究人員，給他們的薪資，若不能百分之百平起平坐，最起碼也得有7、8成的水準才行。

相較於大陸，台灣的高等教育，近年來也面臨博士班出路狹窄和「過剩」的問題，國家發展、產業升級、人才培育和財政平衡，也將是未來台灣政府，如何創造學術研究、產業發展和人才培育三贏的局面，而不僅是消極地砍掉名額才「減少」產出，恐怕才是真正應該思考的方向才對。

(中時電子報)