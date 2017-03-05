別只忙著扛面膜！仁川機場這些設施有夠正

韓國仁川機場候機樂趣多。(圖/Incheon Airport)

韓國仁川機場候機樂趣多。(圖/Incheon Airport)

萌犬Darly擔任2017韓國仁川機場宣傳大使

搭機出國時候機時間短則1、2小時，長則4、5小時，在機場如何打發時間？韓國最大規模的仁川機場，每年運輸高達4,900萬名旅客，去年獲選全球第二佳機場，僅次於新加坡樟宜機場。仁川機場面積之大，除了逛免稅商品、扛面膜、大吃韓國美食之外，還能溜冰、看電影以及多項免費文化體驗，來看看仁川機場有哪些樂趣吧～

►文化體驗一條街 王室出遊超日常

走在現代潔白風格的仁川機場免稅區，偶有一群身穿韓國傳統服飾的對伍穿梭，讓人不注意也難。仁川機場除每天有樂隊現場演出，一天還有4次「王室出遊」遊行，朝鮮主上殿下、王妃、公主依序出場，盡顯貴族氣勢。且傳統文化體驗館也提供外國旅客免費穿著韓服拍照留念，以及製作韓紙、丹青、螺鈿漆器等工藝體驗。

而「韓國文化街」更打造出濃縮韓國文化的生活樣貌建築，從韓屋、樓閣、庭院、到園林等裝置等；韓國文化博物館也展出韓國5千年歷史所流傳下來的宮廷文化、傳統美術、傳統音樂、印刷等文化遺產。

韓國仁川機場候機樂趣多。(圖/Incheon Airport)

韓國仁川機場候機樂趣多。(圖/Incheon Airport)

韓國仁川機場候機樂趣多。(圖/韓國觀光公社)

►最酷體驗 在機場汗蒸幕、滑冰、看電影

在仁川機場除了逛免稅商店扛面膜、大吃韓國美食之外，機場交通中心還設有室內滑冰場、電影院；全年開放的滑冰場最多可容納150人，營業時間白天10時到晚間20時，現場提供冰鞋出租成人4,000韓元、兒童2,000韓元，適合攜帶6歲孩童的家長或想體驗溜冰的乘客。電影院設置240個席位，營業時間白天9時到晚間23時。

另仁川機場出境門5號旁手扶梯下B1設有24小時桑拿按摩服務，提供韓國澡堂、汗蒸幕，費用15,000韓元不等；亦有理髮店提供剪髮、燙髮、美甲全套服務等，讓乘客就算在機場過夜依然神清氣爽、不狼狽。當然，若想省荷包的乘客，也可選擇簡單的免費沖澡室。

(中時電子報)