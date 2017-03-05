同性註記伴侶 5月申請社會住宅有譜
台北市同性註記伴侶，5月申請社會住宅有譜。
北市都發局擬修法「台北市社會住宅出租辦法」，目前已完成府內研商會議，下一步要公開徵求意見，之後會送法務局審查，預計5月送市政會議通過後，發布實施。
住宅企劃科科長簡瑟芳表示，申請社會住宅須以戶口名簿為依據，以人口數決定申請房型。她舉例，「2房型要2人以上、3房型要3人以上，而同性伴侶註記在民法上沒身份，戶籍上不算1口。」意即一對同性伴侶在修法前申請社會宅，無法申請2房。
簡瑟芳說，修法後，只要同性伴侶拿出官方註記文件，就可依人口數申請房型。
民政局資料顯示，104年6月開放同性伴侶註記，截至今年1月為止，共有298對登記，其中，男性有55對、女性有243對。
台灣同志家庭權益促進會常務理事蔡尚文表示，欣見北市願意跨出這一步，保障同志的各項權益，但部分反同志團體持續要求市府刪除同志相關保障，「我們認為北市府應該繼續加油、替同志發聲。」
台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔說，同志團體去年初提案，讓同性註記伴侶能申請社會宅，當時都發局認為會影響弱勢民眾名額，才拖延很久沒修法，她說，爭取很久，樂見北市府修法。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。