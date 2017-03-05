同性註記伴侶 5月申請社會住宅有譜

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台北市同性註記伴侶，5月申請社會住宅有譜。

北市都發局擬修法「台北市社會住宅出租辦法」，目前已完成府內研商會議，下一步要公開徵求意見，之後會送法務局審查，預計5月送市政會議通過後，發布實施。

住宅企劃科科長簡瑟芳表示，申請社會住宅須以戶口名簿為依據，以人口數決定申請房型。她舉例，「2房型要2人以上、3房型要3人以上，而同性伴侶註記在民法上沒身份，戶籍上不算1口。」意即一對同性伴侶在修法前申請社會宅，無法申請2房。

簡瑟芳說，修法後，只要同性伴侶拿出官方註記文件，就可依人口數申請房型。

民政局資料顯示，104年6月開放同性伴侶註記，截至今年1月為止，共有298對登記，其中，男性有55對、女性有243對。

台灣同志家庭權益促進會常務理事蔡尚文表示，欣見北市願意跨出這一步，保障同志的各項權益，但部分反同志團體持續要求市府刪除同志相關保障，「我們認為北市府應該繼續加油、替同志發聲。」

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔說，同志團體去年初提案，讓同性註記伴侶能申請社會宅，當時都發局認為會影響弱勢民眾名額，才拖延很久沒修法，她說，爭取很久，樂見北市府修法。1060305

(中央社)