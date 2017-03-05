黨魁選舉遊戲規則 國民黨6日討論

中國國民黨主席選舉競爭激烈，為完備選務，明天下午將召開第2場「擬參選同志座談會」，討論電視辯論會、政見發表會與黨員連署書認定方式等議題。

國民黨2月6日召開的「主席選舉擬參選同志座談會」第1次會議，達成2月13日由組發會組營部提供連署表格，讓擬參選人可以連署，以及是否廢除3%連署門檻，送8月全代會討論等共識。

首場座談會對於黨中央原規劃舉辦2場電視政見發表會或辯論會，之後再於全國各縣市各辦1場政見發表會，各陣營代表有不同看法，因此，明天的座談會將進一步討論舉辦政見會或辯論會，以及舉辦場次、形式等細節。

國民黨財務吃緊，在首場座談會上，黨中央已經告知各陣營代表，若辦理電視政見發表會必須由各陣營分攤費用，單場電視台轉播費用從新台幣80萬元到200萬元不等。1060305

(中央社)