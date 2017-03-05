毒品慣犯私藏獵槍 辯用來打山豬
50歲鄭姓男子非法持有槍械，遭警方盤查時還試圖逃跑，但仍不敵優勢警力遭壓制，警方隨後在工寮內查獲獵槍及毒品，鄭男辯稱，獵槍是要用來打山豬。
基隆警方日前接獲線報，住在東新街的鄭姓男子疑非法持有槍械，安樂派出所所長胡天福，昨天下午率領4名員警前往埋伏，見鄭男下午4時多，背著沉重肩背包準備出門時，立刻上前查緝。
鄭男發現遭警方包圍，曾一度試圖落跑，但隨即遭優勢警力壓制，警方當場在鄭男的背包內查獲手槍1把、子彈20顆、彈匣3個，及毒品安非他命、海洛英和吸食器。警方隨後又在東新街一處工寮內找到獵槍1把、火藥2瓶、底火等器具，並搜出海洛英1.98公克，安非他命86.42公克。
有毒品、傷害、詐欺等前科的鄭男辯稱，為了獵捕山豬才會持有獵槍，至於毒品則是朋友要求協助調貨，全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例罪嫌，將鄭男移送基隆地檢署偵辦。1060305
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。