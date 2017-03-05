毒品慣犯私藏獵槍 辯用來打山豬

我要評比

50歲鄭姓男子非法持有槍械，遭警方盤查時還試圖逃跑，但仍不敵優勢警力遭壓制，警方隨後在工寮內查獲獵槍及毒品，鄭男辯稱，獵槍是要用來打山豬。

基隆警方日前接獲線報，住在東新街的鄭姓男子疑非法持有槍械，安樂派出所所長胡天福，昨天下午率領4名員警前往埋伏，見鄭男下午4時多，背著沉重肩背包準備出門時，立刻上前查緝。

鄭男發現遭警方包圍，曾一度試圖落跑，但隨即遭優勢警力壓制，警方當場在鄭男的背包內查獲手槍1把、子彈20顆、彈匣3個，及毒品安非他命、海洛英和吸食器。警方隨後又在東新街一處工寮內找到獵槍1把、火藥2瓶、底火等器具，並搜出海洛英1.98公克，安非他命86.42公克。

有毒品、傷害、詐欺等前科的鄭男辯稱，為了獵捕山豬才會持有獵槍，至於毒品則是朋友要求協助調貨，全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例罪嫌，將鄭男移送基隆地檢署偵辦。1060305

(中央社)