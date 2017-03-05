慈濟發放台稻種 助緬甸米撲滿傳愛發酵
2008年納吉斯風災讓緬甸受災嚴重，慈濟因此在當地發放台灣稻種，一位受助貧農因此發起米撲滿運動，幫助更多需要的人，現在米撲滿運動更持續發酵傳愛。
慈濟基金會表示，2008年納吉斯風災侵襲南亞，亞洲穀倉緬甸受災慘重，許多貧農因稻田被淹沒，畢生積蓄付諸流水，又因原稻種已是借貸購買，無能力再次購買稻種，眼看著生活就要陷入絕境。
慈濟志工得知後，就在當地發放台灣優良稻種，當地人稱為「福種」，其中一位貧農烏丁屯，受助後決心幫助其他人，因此發起米撲滿運動，在每天家中煮飯時，抓起一把米存入另一個容器，這個容器裡的米就可以幫助其他需要的人。
他持續日存一把米，2014年開始，另外又買一塊田，這塊田的收成完全捐給慈濟行善，成為名副其實的「福田」，去年底更到台灣受證成為慈濟志工， 「一把米也可以助人」的故事，也在緬甸農村中津津樂道。
慈濟緬甸志工近日回到回到花蓮靜思精舍，分享當地的慈善足跡，特別是發放「福種」後，當地貧窮農村對於慈濟竹筒歲月的精神相當感動，農民自發性以每家每餐少吃一把米，匯聚後幫助更多窮民的故事。
有一次慈濟志工在仰光的農村推廣米撲滿，有農民連兩天跟志工一次要50個塑膠桶，志工剛開始以為對方要拿回去當容器，後來才知道他拿回村莊推動，一天內就帶動30多位貧農，至今已帶動8個村莊的村民，每個月回收500多公斤的米，維持28戶貧困人家食糧所需。
慈濟基金會表示，慈濟志工在帶動慈善的同時，除了啟發善念，更讓他們知道幫助別人有多種方法，鼓勵受助者成為助人者，貧窮布施並不難，只要心中有愛，雖然在困難的環境，心中也能富有幸福。1060305
(中央社)
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