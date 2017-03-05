廣州號稱小非洲 常住上萬非洲人口
中國大陸廣州外地人口多，由於生活著數量龐大的非洲籍人士，廣州被稱為「小非洲」。截至2016年6月，廣州登記的非洲籍人士有1萬多人。
根據大公報官方微博，如今，在廣州登峰街、小北、三元里一帶形成最為集中的黑人區。每天，三三兩兩的黑人提著行囊、拉著行李箱，流連在各種批發商貿市場。
新華社報導，廣州市公安局出入境管理支隊公布，廣州全市日常在住非洲國家人員約1.1萬人，在住外國人約8萬人。非洲籍人士約占全市在住外國人總數14%。
在住外國人數量排在前5位的國家是南韓、日本、美國、印度、加拿大。1060305
(中央社)
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