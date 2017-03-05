一中承諾書 時力要求林全總質詢說明

時代力量黨團總召徐永明今天針對大學提供「一中承諾書」表示，出現大學集體向中「投誠」事件，教育部難辭其咎。立院應要求教育部長潘文忠專案報告，行政院長林全總質詢說明。

世新、清華等6大學近日被查出學校為招陸生，因而向對岸學校提供「一中承諾書」，向中方承諾課程不涉一中一台等議題，而昨又爆出國內至少有過半大專院校有此之舉。

對此，徐永明今天表示，雖然教育部表示目前還在全面清查中，兩週內會有結果，但出現大學集體向中「投誠」的墮落事件，教育部真的難辭其咎。下星期立法院應要求潘文忠到委員會專案報告，林全總質詢說明。

徐永明指出，台大昨天也承認，過去雖有提供「承諾書」，但內部因早發現不妥，去年8月就不再給予「承諾書」，而改給「聲明書」，避免涉及敏感的政治立場表態。

他說，從台大的案例來看，國內大學其實都面臨著北京的統戰壓力，但過去因為主管機關疏於輔導幫助，只能任由各大學獨自面對，遊走法律紅線內外，涉案大學有責任，教育部更是難以卸責。

徐永明呼籲，若有向中方遞交「一中承諾書」的大學，就別再假天真狡辯「這不涉及政治」，那只會讓人笑說無知，唯有調整正確心態，未來才可能審慎以對，避免重蹈覆轍。

他說，教育部全面調查後，應依情節輕重分別開罰，強辯不改者重罰，願意改善者輔導之。最重要的是，教育部要先自我調查，追查過往政治責任。1060305

(中央社)