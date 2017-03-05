釣蝦場糾紛 3男辱罵員警依妨害公務法辦

4日深夜11時許，高巿保泰路一間釣蝦場發生糾紛，轄區鳳山警分局五甲所到場後，張姓男子以有牌流氓、GY等話罵警察，被依妨害公務現行犯逮捕時，張男王姓朋友因意圖阻止，也被依同罪帶走。就在2人抵達五甲所時，王男女婿則在門口以髒話辱罵員警，結果也遭法辦。

(中時)