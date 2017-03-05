馮世寬：台灣不會參加薩德 不應涉入或參加別人的戰爭

國防部長馮世寬。圖呂昭隆攝

最近不少綠營人士希望台灣加入薩德系統，大陸退將則說若在台灣部署薩德，就是開戰之日。國防部長馮世寬日前明確表示，台灣不會參加薩德系統，也不贊成台灣引進。他說，台灣不應涉入或參加別人的戰爭，做無謂犧牲。

「薩德」（THAAD）是「終端高空飛彈防禦系統」的簡稱。

馮世寬在3月2日答覆立委劉世芳質詢時明確指出，台灣最重要的是防衛自己安全，不應涉入或參加別人的戰爭，兩個大國戰爭一定有替代性，台灣不能在這種狀況下做無謂犧牲，而是應該保衛自己國家、主權而戰，絕對不是幫其他國家作戰。劉世芳則說，她贊成馮的說法。

軍方高層官員說，川普上台後，有些人對台美軍售有很多預期，事實上，軍方現在的政策很清楚，也轉知美方，以前都是直接買魚，現在是希望教我們如何釣魚。

馮世寬說，美日韓的聯盟是逼迫中共合作，但是台灣該做的是防衛我們自己的安全，不要涉入這些戰爭，兩個大國的戰爭一定有替代性，台灣絕對不能在這種狀況下無謂犧牲，應該保衛自己的國家，為自己的主權而戰，絕對不是去幫其他的國家作戰，這點非常明確。

劉世芳問，如果未來日本也同意部署薩德呢？馮世寬說，我們這30年來都是自己防衛，也沒有任何一個國家考量給我們更先進的武器，他曾向來訪的外賓嚴正提出，以前我們用買魚吃的方式來防衛自己，現在我們自己要釣魚，希望對方能告訴我們怎麼釣魚，也就是對國機國造、國艦國造給予指導和協助。

馮世寬強調，「戰爭讓他們去做」，我們要維護國家整體的安全，讓老百姓免於生活在恐懼之中，讓國家在穩定中發展。

(中時)