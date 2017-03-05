大陸限縮台國際空間 外交部：嚴峻挑戰

外交部長李大維明赴立法院業務報告。他將在報告中指出，中國大陸限縮我國際空間的力道更強、手段更靈活、攻勢更綿密，將採「持續壓，加大拉」策略，使我國未來一年在維護及擴大雙邊及多邊關係上面臨更嚴峻挑戰。

李大維表示，未來的一年，世局將持續出現快速的變化，主要國家間的地緣權力競逐、國際經濟情勢充滿變數、極端組織及氣候變遷威脅等因素相互影響，呈現競爭與合作錯綜複雜的發展，全球政經秩序正處於重整階段。

他強調，兩岸間的互動是影響我國的對外關係發展中重大因素，中國大陸對我外交工作及國際參與施加壓力也始終存在；中國大陸限縮我國際空間的力道更強、手段更靈活、攻勢更綿密，將採「持續壓，加大拉」策略，使我國未來一年在維護及擴大雙邊及多邊關係上面臨更嚴峻挑戰。

台美關係方面，李大維指出，外交部將繼續密切注意美國新政府人事布局及與我相關政策發展，審慎評估其對台美關係、兩岸關係及台－美－「中」關係所產生的可能影響，同時積極維持與美方溝通管道暢通，促請美國新政府延續歷任政府政策，信守履行依據《台灣關係法》及「六項保證」對我的安全承諾。

台日關係部分，李大維強調，各界關注的「沖之鳥」漁權爭議，政府一貫堅持「沖之鳥」附近海域是國際爭議海域，主張相關爭議應由當事各方依據國際法協商，尋求和平解決。其中我漁船在「沖之鳥」水域作業問題，應透過協商，達成妥善安排，和平解決爭議，以實際確保我漁民作業權益。

世界衛生大會（WHA）即將在5月召開，李大維說，已持續向「世界衛生組織」（WHO）表達盼循例受邀的立場，也將爭取友邦及理念相近國家的支持，持續以務實、有意義的方式參與。

李大維在結論時表示，相較於不輕易言戰的國防，我國所面對「無煙硝」的外交戰一直在持續中，面對這個快速發展且深具複雜性的世局，我們必須更努力、更有智慧，沉著因應各項挑戰。

(旺報)