HBL》陳育緹超強鬥志 率滬江逆轉拿季軍
本屆HBL女子組季軍賽競爭空前激烈，奪勝的滬江高中在確定勝出後，全隊衝進場內歡呼慶賀，因為女孩們一度落後將近20分，正當全隊都將放棄的時候，身高僅158公分的「滬江甜心」陳育緹不願三年努力成空，第4節帶頭吹起反攻號角，幾乎一人獨力扭轉戰局，更打醒全隊低潮，率隊以80比77逆轉擊敗南山高中。
全場攻下25分的陳育緹，賽後被全隊在場內高高舉起，在她那嬌小身軀裡蘊藏的旺盛鬥志，是滬江甩開第3節攻勢當機，能在第4節將比賽逼進延長賽進而贏球的關鍵人物，她說：「大家心態都沒調整好，第3節又出現狀況，我必須要跳出來。」
滬江內線有身高180公分的林蝶坐鎮，身高優勢傲視HBL女子組，但優勢到了4強卻因心態沒有做好準備，林蝶打來絲毫不見過往霸氣，準決賽遭遇永仁高中，就沒能打出優勢，陳育緹期待喚醒隊友，獨拿16分、15籃板，卻無緣奪勝，也輸掉冠軍賽門票。
「最後一場不能讓球迷跟親友失望！」陳育緹感謝學妹的提醒，「是她們提醒，『學姊，比賽還沒結束！』我很高興是學妹點醒了我們。」陳育緹在第4節的瘋狂表現，讓滬江打出應有水準，進到延長賽後才能完成奇蹟大逆轉。
林蝶坦承，踏上籃球路以來，從未碰過如此低潮，更不知如何因應，就算輸掉冠軍賽門票，她仍深陷低谷而無能為力，「越打越悶。」她想起看到陳育緹拚命奮戰，她說：「真的被她打醒了，我們還有機會贏球。」她最終繳出8分、21籃板。
陳育緹本屆轉任控球後衛，擔負滬江後場指揮官角色，讓她肩負供輸的代價，就是她無法盡情揮灑拿手的三分火力，一度失去自信的她，卻在球隊需要她的時候，勇敢跳出來，今狂飆5個三分球、支支關鍵，她自信說：「當然還能投進啊，況且，隊友要我勇敢投，她們一定會幫我搶。」儘管失去冠軍依舊遺憾，但她以鬥志為HBL的熱血做了完美演繹。
(中時電子報)
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