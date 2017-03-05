清泉崗毒品案250多人未驗尿 下週三完成

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空軍司令部今天針對清泉崗基地疑涉毒案招開記者會說明，空軍427聯隊長王德揚表示，尚有250多人未驗尿部分，將於下週三完成。

空軍司令部今天下午在空軍清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚說明聯隊對事件的立場和行政處理方式。

空軍清泉崗基地疑涉毒，台中地檢署指揮偵辦，目前在營區陸續發現53包疑似毒品的小包裝，2300多名士官兵驗尿，仍有250多人未驗尿。

對於未驗尿的250多人，王德揚表示，有些人是休假、長期受訓或到部外見習，這些人都有精確統計，後續受訓完成、休假後會驗尿，預計下週三會完成所有官兵驗尿作業。

2300多名士官兵的驗尿報告，初驗有27名士官兵呈陽性反應，日前26人複驗結果出爐，有8人不合格，台中地檢署傳訊相關人等，8人均稱服用感冒藥導致。空軍染毒案台中地檢署持續偵辦中。1060305

(中央社)