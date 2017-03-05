東北風增強 台南以北陸上強風特報

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我要評比

中央氣象局今天下午發布台南以北陸上強風特報。

氣象局說，明天東北風增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）空曠地區、恆春半島、澎湖、金門、馬祖及鄰近海域，有8至10級強陣風。1060305

(中央社)