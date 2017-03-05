反簽署一中承諾 台大范雲發起網絡串聯
多所大學傳出簽署承諾書給陸生，台大副教授范雲今天發起網絡串聯行動，號召高教界簽名拍照並上傳臉書，表達學術自由「NOT for Sale」的訴求。
近日多所大學傳出簽署承諾書給陸生，引發社會關注，教育部也全面清查各大學簽署承諾書的情形。台大社會系副教授范雲今天在臉書發文，對於近日爆出台灣多所大學簽署「一中承諾書」，她身為台灣高教一份子，感到羞恥且心痛。
范雲指出，在大學的課堂上，不只「教什麼」涉及政治，「不教什麼」也是政治。如果人文社會的課堂上只能談一個中國、不能講一中一台；論及台灣前途，不能出現台獨的選項，哪還有什麼學術自由？還算什麼大學？
「大學不能在金錢和權勢面前矮了身子」，范雲表示，高教領導出賣學術自由，教育現場第一線的教師有義務站出來說話，因此號召大家加入這個網絡串聯行動，讓全世界看到台灣高教工作者的想法，只要上網印出「訴求（https://goo.gl/3RQIJs），簽名、拍照後上傳臉書，並複製這段文字，標註至少3名高教朋友加入共同響應。1060305
(中央社)
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