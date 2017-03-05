醫院急診室睡覺與警僵持 法官認定無妨害公務

台中市張姓男子，前年2月間在醫院急診室走道病床睡覺，醫院保全勸離無效，警方到場雙方又僵持不下，張男不願配合到派出所調查，且緊抓員警身上無線電。檢方依妨害公務罪起訴，但一、二審均認定他只是要掙脫被帶到派出所的動作，判決無罪定讞。

張男當時先是在急診室走道病床睡覺，被醫院保全勸離後，改到加護病房家屬休息室休息，保全認為他身分不明報警。員警趕至時，表示依警察職權行使法要查明其身分，但張男仍不配合，拒絕表明身分並對員警大吼。

雙方僵持10多分鐘後，員警要將他帶回派出所調查時，張男先是徒手拍打警員手部，又緊抓其無線電不放，檢方依妨害公務罪起訴。

台中高分院開庭時，張男稱當時在醫院處理哥哥後事，才在家屬休息室休息，卻被警察吵醒。

法官審理後認為，張男穿著不像遊民，警察未再向保全或醫院人員確認對方身分，行為欠周密；且張男有思覺失調症，在醫院未騷擾別人，警察配備沒有損壞也沒受傷，他掙脫被帶到派出所的動作，並無構成妨害公務。

(中時)