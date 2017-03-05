參觀台南國際蘭展　柯文哲：爭取2020世界蘭展在台北

我要評比

柯文哲下午到後壁蘭花生技園區參觀。（莊曜聰攝）

現場民眾擠爆，一睹柯文哲伉儷風采。（莊曜聰攝）

柯文哲訝異於蘭花的多樣性。（莊曜聰攝）

柯文哲表示台北市將爭取2020世界蘭展主辦。（莊曜聰攝）

台北市長柯文哲今天下午前往後壁蘭花生技園區，參觀台南國際蘭展，他從頭看到尾，專心聆聽導覽員解說，還不時駐足細看，除了想為今年首次舉辦的台北市杜鵑花季取經外，柯文哲也宣布台北市將加入爭取2020世界蘭展主辦權的行列。

柯文哲表示，他沒有想到蘭花竟然這麼多樣性，且每年產值近百億，是非常重要的經濟農作物，台北市政府也會積極爭取2020世界蘭展主辦權，希望透過台北市國際城市的角色，將蘭花產業推廣到全世界。

2020世界蘭展已經確定在台灣舉辦，之前包含台南市、台中市都有意爭取主辦，現在又有台北市加入戰局。

柯文哲下午到台南國際蘭展參觀，引起展場一陣騷動，現場民眾看到台北市長前來爭相目睹，因人潮擁擠，場面一度混亂，還有民眾表示「人比花嬌，本人比較帥」，拍照後欣喜若狂。

(中時)