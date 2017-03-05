受傷白面鼯鼠躺步道 員警救援

阿里山水山巨木步道裡有著受傷的白面鼯鼠等待動保處救援。(呂明縉提供）

阿里山水山巨木步道裡有著受傷的白面鼯鼠等待動保處救援。(呂明縉提供）

阿里山水山巨木步道裡有著受傷的白面鼯鼠等待動保處救援。(呂明縉提供）

白面鼯鼠通常被民眾稱作白面飛鼠，在距離較短時，以跳躍的方式來移動，看起來就像是在樹林間飛越。屬於台灣特有亞種松鼠科動物，是不能隨意獵捕或騷擾。5日早上10點左右，阿里山賓館呂明縉經理在山區發現一隻受傷的白面鼯鼠。

白面鼯鼠屬於夜行性動物，白天於樹洞中休息。為獨居行動物，單獨覓食嫩葉、芽、果實等等。在哺育幼鼠時，母鼠才帶著幼鼠覓食，否則通常為個體單獨行動。白面鼯鼠並不會飛行，牠主要是靠著飛膜藉由氣流滑行。在距離較短時，會用跳躍的方式來移動。白面鼯鼠的特徵相當明顯，主要是身體呈現棕黑色，但其臉部卻是一片白，在白天是無法見到，只有在夜間碰碰運氣才能遇見黑白相間的小可愛。

阿里山賓館呂明縉經理5日上午10點左右，在水山巨木步道1公里處發現一隻身長約50公分大，躺在樹叢旁的白面鼯鼠，呂經理頓時覺得很奇怪，因為白面鼯鼠是夜間才會出現的動物，怎會在大白天出現呢？馬上與林務局阿里山工作站及阿里山派出所聯繫，說明有白面鼯鼠因傷躺在水山步道裡。阿里山派出所員警在接獲通知後，便派員警前訪探查並將白面鼯鼠帶回所內，目前已由嘉義縣農業處處綠化保育科人員帶回處理。

目前白面鼯鼠雖然未列入保育類動物的名單之中，依據野生動物保育法第10條及第50條罰則規定：獵捕、宰殺一般類野生動物者，將處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，而騷擾、虐待一般類野生動物者，將處新幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

(中時)