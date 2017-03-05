台越消防合作第一步 火災搶救聯訓展開

響應中央新南向政策，台中市政府與越南平陽省今天共同展開為期2週的消防人員火災搶救初級班聯合訓練，增進台、越雙方消防經驗交流。

「台、越消防人員火災搶救初級班聯合訓練」開訓典禮今日在台灣大道市政大樓舉行；越南平陽省人民委員會相當重視此次消防交流合作，包括副省長陳清濂(Tran Thanh Liem)等18人造訪台中市，市長林佳龍偕同副市長張光瑤共同代表市民表達誠摯歡迎，並主持開訓典禮宣告訓練展開。

林佳龍表示，在亞洲台商總會總會長李天柒的領導下，讓在越南的台商搭起友誼的橋，且發揮新南向政策強化人本、雙向及多元互動，而市府在新南向政策上也擁有具體進展，未來將持續更緊密發展台越間的城市交流。

林佳龍說，這項消防人員聯合訓練，是台灣推動的新南向政策中跨出重要的一步；許多台商在越南的投資，大部分來自台中地區，台商在平陽省的投資更高居當地外商投資的第一位。

透過消防救災的合作，進行教育人力的培訓與交流，對台商將是最實質的協助，並據此推動台中市與平陽省簽定友好城市，未來合作項目除經貿外，也將擴及至教育與醫療。

越南平陽省副省長陳清濂表示，雙方消防交流訓練，將有助增進消防隊員的救護技能，提升平陽省的消防安全；而台商在平陽省的投資相當成功，盼未來有更多台商到平陽省投資。

消防局表示，教育及人力資源培訓合作為市府推動「新南向政策」城市交流案之一，林佳龍去年12月出訪越南時，與僑務委員會委員長吳新興、駐胡志明市辦事處處長梁光中及平陽省人民委員會副主席(即副省長)陳清濂(Tran Thanh Liem)，共同見證「台中市工商發展投資策進會與平陽省BECAMEX IDC」簽署合作備忘錄。

雙方除達成促進電子產業高科技發展、教育及人力資源培訓合作、智慧城市交流與高科技農業發展4項協議，也促成此次台中市與越南平陽省消防、防救災與救護經驗、技術培訓合作交流的行程。

消防局說明，這次消防人員火災搶救初級班聯合訓練，規劃「個人防護裝備」、「架梯操作」、「強制破壞之入口」、「消防人員作業安全」、「消防人員自救」、「火場人命救助」、「火災特性及滅火理論」、「火災控制」、「通風排煙」、「綜合測驗」等課程，提升消防人員火災搶救指揮救援能力，建立火場救災安全觀念與技巧，精進救災技術與學、技能，保障生命財產安全與減低受災損失。

參加聯合訓練人員包括越南平陽省中校副科長阮英俊(團長)、大尉副科長黎友才(副團長)組團消防人員10位，加上市府消防局消防人員30位，共40位；預計第1週課程在市府消防局豐原訓練中心集訓，第2週移地至內政部消防署訓練中心集訓。1060305

(中央社)