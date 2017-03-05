黨產會問馬：當國民黨主席10年做了什麼
行政院不當黨產處理委員會追討國民黨黨產，前總統馬英九今天隔海批評黨產會違法違憲。黨產會發言人施錦芳回批，馬可能忘了說過要處理黨產，馬當了10年國民黨主席，又做了什麼？
馬英九今天在美國與「大紐約馬英九之友會」成員會面時，批評民進黨針對國民黨成立不當黨產委員會，違反無罪推定、不溯及既往原則，立法也不宜個案立法，專門針對國民黨立法，完全違憲、違法。
施錦芳回應，馬英九可能忘了他說過要處理黨產，馬也說過國民黨不應經營營利事業。
施錦芳說，請馬英九看看美國前總統歐巴馬卸任後都做什麼事，「不要在國外指三道四，而是要告訴全民，他在前後10年（國民黨）黨主席任內，就黨產部分都做了什麼」。1060305
(中央社)
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