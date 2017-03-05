岡山警海威KTV臨檢 4男女包廂內拉K遭逮
岡山分局警方於5日凌晨2時在岡山區中山南路海威KTV包廂內臨檢，查獲陳姓等4名男女在包廂內拉K，查獲K他命粉末及子彈23顆，經深入追查，發現黃姓嫌犯是槍毒持有人，警方清晨埋伏黃嫌工作處，趁他出現時將他逮捕，帶回偵訊。
警方表示，在包廂內查獲4名男女拉K後，根據證物鎖定另名槍毒持有者黃姓男子（43歲），於是派員前往黃嫌工作處所岡山區中山南路旁之「Doremi檳榔攤」埋伏，直至清晨6時許，黃嫌從檳榔攤提一大黑背包準備逃逸，包內藏放改造槍枝及器械等，黃嫌開門走出檳榔攤之際，被在外埋伏警方向前逮捕。
警方清查黃嫌身上背包，現發黃嫌包內有多把改造槍械及改造工具，當場起出疑似改造烏茲衝鋒槍1把、各式手槍成品(半成品)共11把，包含2把已上膛之左輪手槍，另有90手槍子彈成品、半成品及鋼珠總數約250顆、各式彈匣11個、砂輪機及電鑽各1台、安非他命36包(毛重145.86公克)、K他命4包(毛重16.9公克)、偽造仟元大鈔約新臺幣1佰萬元等。
警方偵訊時，黃嫌對毒品及製槍工具等來源拒不供出，5嫌經偵訊後被依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，全案因查獲槍毒數量龐大，由檢方另案指派檢察官指揮偵辦中。
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(中時)
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