議長盃慢速壘球錦標賽 開跑

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2017.3.5 嘉義縣 ▲議長盃慢速壘球錦標賽昨日開打，現場請來了朴子夏奇拉舞蹈社表演開場舞，選手們看得目不轉睛。(余信賢攝）

2017.3.5 嘉義縣 ▲議長盃慢速壘球錦標賽昨日開打，現場請來了朴子夏奇拉舞蹈社表演開場舞，選手們看得目不轉睛。(余信賢攝）

2017.3.5 嘉義縣 ▲議長盃慢速壘球錦標賽昨日開打，由議長張明達（中）、副議長陳怡岳（左）以及行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志（右）共同開球。(余信賢攝）

2017.3.5 嘉義縣 ▲議長盃慢速壘球錦標賽昨日開打，由議長張明達、副議長陳怡岳以及行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志與參賽隊伍共同合影留念。(余信賢攝）

為推動慢速壘球運動及增加民眾之休閒活動，讓全民運動風氣提升。嘉義縣議會在3月5日分在假朴子市簡易棒球場、稻江管理學院棒球場及大同技術學院棒球場（太保分校）等三地，舉辦「106年議長盃慢速壘球錦標賽」。106年議長盃慢速壘球錦標賽開幕儀式，5日中午12點30分在大同技術學院棒球場（太保分校）舉行。

張明達議長表示，這次活動分別以上班族暨社區民眾為對象；預計參賽選手有600人以上；現場觀賞人口500人以上；活動志工50人；總計有千人以上參加，參賽組別分為(1)社會大聯盟組(2)社會3A組(3)社會2A組(4)社會1A組(5)機關社團組共30隊，活動盛況空前。

嘉義縣議會特別感謝共同主辦單位的行政院雲嘉南服務中心、承辦單位的嘉義縣體育會、嘉義縣體育會慢速壘球委員會，及協辦單位:朴子市公所、大同技術學院運動健康與休閒系、稻江科技暨管理學院。

議長張明達於5日中午12點30分開幕儀式到場為選手鼓勵，期盼這場嘉義縣頗具規模的賽事，因為大家熱愛棒球運動的動機來參加與棒球運動較接近的慢壘休閒運動，增加上班族投入社區運動的吸引力，更歡迎鄉親可以走出室內到場來替選手加油打氣鼓勵。

議長盃慢速壘球錦標賽開幕式還請來朴子夏奇拉舞蹈社表演開場舞，夏奇拉舞蹈社以一首肚皮舞蹈來表達對慢壘比賽的敬意，所有在場參與比賽的選手都看得目不轉睛，甚至還拿起手機留下那舞者曼妙舞姿及身材。最後在張明達議長、陳怡岳副議長與徐文志副執行長共同開球下，正式宣布開始

(中時)