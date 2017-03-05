議長盃慢速壘球錦標賽 開跑
為推動慢速壘球運動及增加民眾之休閒活動，讓全民運動風氣提升。嘉義縣議會在3月5日分在假朴子市簡易棒球場、稻江管理學院棒球場及大同技術學院棒球場（太保分校）等三地，舉辦「106年議長盃慢速壘球錦標賽」。106年議長盃慢速壘球錦標賽開幕儀式，5日中午12點30分在大同技術學院棒球場（太保分校）舉行。
張明達議長表示，這次活動分別以上班族暨社區民眾為對象；預計參賽選手有600人以上；現場觀賞人口500人以上；活動志工50人；總計有千人以上參加，參賽組別分為(1)社會大聯盟組(2)社會3A組(3)社會2A組(4)社會1A組(5)機關社團組共30隊，活動盛況空前。
嘉義縣議會特別感謝共同主辦單位的行政院雲嘉南服務中心、承辦單位的嘉義縣體育會、嘉義縣體育會慢速壘球委員會，及協辦單位:朴子市公所、大同技術學院運動健康與休閒系、稻江科技暨管理學院。
議長張明達於5日中午12點30分開幕儀式到場為選手鼓勵，期盼這場嘉義縣頗具規模的賽事，因為大家熱愛棒球運動的動機來參加與棒球運動較接近的慢壘休閒運動，增加上班族投入社區運動的吸引力，更歡迎鄉親可以走出室內到場來替選手加油打氣鼓勵。
議長盃慢速壘球錦標賽開幕式還請來朴子夏奇拉舞蹈社表演開場舞，夏奇拉舞蹈社以一首肚皮舞蹈來表達對慢壘比賽的敬意，所有在場參與比賽的選手都看得目不轉睛，甚至還拿起手機留下那舞者曼妙舞姿及身材。最後在張明達議長、陳怡岳副議長與徐文志副執行長共同開球下，正式宣布開始
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。