郭婞淳測試賽奪金 世大運搶金還要破紀錄
里約奧運銅牌女將郭婞淳，奧運歸國後第2場比賽，5日全國青年盃舉重錦標賽暨世大運測試賽，不降體重在63公斤級以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤奪金，4月將先赴土庫曼亞錦賽，目標8月台北世大運以刷新自己的大會紀錄摘金。
為了4月的亞錦賽，郭婞淳這次測試賽，策略性決定不降體重，在63公斤級摘金。郭婞淳透露，奧運歸國後一度因活動較多，訓練不如以往，但冬訓後訓練回到軌道，「接下來在技術、肌力等方面調整、訓練，對世大運的目標，有一定程度的信心。」
這是郭婞淳今年首場賽事，也為接下來賽事暖身，土庫曼亞錦賽結束後，5月全大運，8月則是重頭戲世大運，預計亞錦賽和台北世大運，會參賽58公斤級賽事。教練林敬能表示，測試賽與5月的全大運主要是以賽代訓，重點放在世大運，郭婞淳也放眼明年印尼雅加達亞運和2020年東京奧運。
測試賽女子63公斤級的銀牌，則是由曾拿下南京青奧金牌的布農族好手江念欣奪得，她目前就讀國體大一年級，年僅19歲，她也是教練蔡溫義極為看好的舉重界明日之星，世大運也將代表出賽，盼能將獎牌留在台北。
(中時電子報)
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