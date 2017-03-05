曾志朗獲選歐洲科學與藝術學院院士

台灣聯合大學系統校長曾志朗獲歐洲科學與藝術學院院士殊榮。（台灣聯合大學系統提供）

中央研究院院士、台灣聯合大學系統校長曾志朗於3月4日上午（歐洲時間）出席歐洲科學與藝術學院於奧地利薩爾茲堡舉辦的年會，他以在認知神經科學的成就，獲得今年醫學組院士的榮譽，也是唯一由人文社會領域被選入醫學組的院士。

歐洲科學與藝術學院目前有1900多名院士，約10％來自非歐盟的國家，其中有33位諾貝爾獎得主，是歐洲重要的智庫之一。 歐洲科學與藝術學院高度肯定曾志朗跨學科、跨國界和跨語言文化研究的傑出表現，因此頒給他院士榮譽。

(中時)