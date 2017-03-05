竹市議員林盈徹服務處開幕 營造親子園地

新竹市議員林盈徹服務處開幕。（徐養齡攝）

市長林智堅等到場致意。（徐養齡攝）

新竹市議員林盈徹服務處5日開幕，一改傳統政治人物剪綵模式，年輕世代的林盈徹以兒童劇團表演及親子活動營造溫馨氣氛，林盈徹強調要將服務處打造成親子園地，讓家庭歡樂氛圍在香山區蔓延。

林盈徹服務處設計也別有巧思，入口處一面大大的手繪裝飾牆超級吸睛，牆上樹幹部分以原木拼貼，這面別具特色的「樹牆」，儼然服務處的招牌裝飾。

林盈徹表示，這面招牌樹牆的設計理念為「在樹下閱讀」，結合「知識、成長與守護」3個核心概念，閱讀是知識的來源，孩子吸收知識而成長，如同大樹吸收自然的養分，也期望孩子如大樹一般成長茁壯。

林盈徹家族在地耕耘多年，民進黨立院黨團總召柯建銘、市長林智堅、議長謝文進及大批民代前往致意。

(中時)