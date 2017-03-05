舊城區專屬回憶 新竹市民自己說
大同108舊城再生基地5日與舊城區在地夥伴，舉辦「新竹舊城區互動式裝置藝術展—回味我們的日常生活竹塹舊城」活動，由在地人自行蒐集、提供多項具舊城記憶的日常生活用具，分享互動，即日起至5月7日止，在大同108舊城再生基地展出。
市府表示，這次裝置藝術展改變以往由單一策展人籌劃的概念，集結夥伴們多元的舊城記憶，製作成「社區故事箱」，精心製作街區模型，並標示出各店家，以及每個舊城區故事的位置，以「時光膠囊」的模式喚起舊城的歷史記憶。
(中時)
關鍵字：舊城區、大同108舊城再生基地、新竹、裝置藝術展
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。