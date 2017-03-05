舊城區專屬回憶 新竹市民自己說

大同108舊城再生基地5日與舊城區在地夥伴，舉辦「新竹舊城區互動式裝置藝術展」。（徐養齡攝）

社區民眾踴躍分享。（徐養齡攝）

大同108舊城再生基地5日與舊城區在地夥伴，舉辦「新竹舊城區互動式裝置藝術展—回味我們的日常生活竹塹舊城」活動，由在地人自行蒐集、提供多項具舊城記憶的日常生活用具，分享互動，即日起至5月7日止，在大同108舊城再生基地展出。

市府表示，這次裝置藝術展改變以往由單一策展人籌劃的概念，集結夥伴們多元的舊城記憶，製作成「社區故事箱」，精心製作街區模型，並標示出各店家，以及每個舊城區故事的位置，以「時光膠囊」的模式喚起舊城的歷史記憶。

(中時)