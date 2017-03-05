探索新中橫自行車活動 千人挑戰自我

我要評比

今年邁入第11屆的「永不放棄－探索新中橫自行車活動」，一早從水里出發，一路爬升至海拔2610的終點塔塔加，全程72公里。崇越車隊李其鴻以2小時57分32秒衛冕成功。

這項自行車賽事共1230位選手參賽，年齡最大68歲、最小11歲，考驗選手長途耐力與毅力。比賽結果第一名李其鴻（崇越車隊），成績2小時57分32秒；第二名Christion Murray Louw（International Cyclists United）2小時59分；第三名邱敏杰（e-MA）成績3小時3分5秒。

挑戰新中橫自行車活動，是國內外自行車選手必挑戰路線之一，沿途依山傍水，景色怡人，其中玉山塔塔加路段更是全國知名的景觀公路，適合舉辦自行車挑戰賽，選手可以挑戰自我，全速衝刺，也可用悠閒方式慢騎，沿途享受大自然美景。

一早6時，南投縣副縣長陳正昇、議員陳淑惠、教育處體健科長蔡振發等人到水里商工鳴笛開賽，陳正昇說，南投好山好水，很適合推廣自行車運動風氣，邀請選手在比賽後，順路到信義、日月潭、杉林溪、溪頭、東埔溫泉等地遊玩。陳淑惠也歡迎選手，到南投騎單車運動，除了享受美麗山水美景，還可以品嚐當地小吃，希望縣府在水里多舉辦大型活動，活絡地方觀光發展。1060305

(中央社)