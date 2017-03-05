中市基層農會理監事順利完成改選

台中市各基層農會分別自3月1至3日召開會員代表大會，選出理事、監事及出席台中市農會會員代表。本屆次共選出理事204人，監事68人及出席台中市農會會員代表43人（不包含當然代表-各基層農會理事長）。

農業局表示，全市22區農會皆平和順利完成選舉，未來將繼續輔導各基層農會依照選務期程，在3月14日前召開理事會及監事會，由新當選的理事、監事分別互選理事長與常務監事，並由理事會聘任總幹事。

(中時)