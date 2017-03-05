許願盼共度晚餐！于美人靚扮公主 女兒白眼
知名主持人于美人2013年經歷婚變，恢復單身後，于美人與女兒Mina相依為命，過去幹練形象鮮明的于美人，近年個性柔軟許多，而她和Mina互動不像母女，兩人反而比較像姊妹。日前過51歲生日的于美人俏皮扮成公主，不過她變裝的主因卻讓女兒聽完後翻白眼。
于美人週五（3日）度過51歲生日，擁好人緣的她，在生日前一天的臉書直播時，就與友人提前慶生，于美人當時許願「希望明年生日可以跟人家一起共度晚餐」，並收到比基尼造型蛋糕，讓她直呼感動。
近日于美人也收到許多生日祝福，她今（5日）在臉書曬照發文感謝，此外，于美人還透露，她為了符合變裝趴的主題，因此扮成公主，但她卻遭女兒、化妝師跟版主翻白眼，不過照片中于美人頭戴皇冠、身穿收腰洋裝，模樣相當俏麗，造型獲得粉絲好評。
(中時電子報)
關鍵字：于美人
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