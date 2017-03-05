WBC》 郭泰源：投手比預期調整好 唯一想法是贏球

中華隊總教練郭泰源表示，目前唯一想法就是贏球。(林勝發攝)

報導贊助。

經典賽中華隊今結束所有熱身賽賽程，10場比賽，共拿下6勝３敗１和，總教練郭泰源評析，投手調整比預期的還要好一點，打擊方面大家還是有些綁手綁腳，期望可以放開來打。

中華隊今最後一場熱身賽，面對警察廳終場以3比5吞敗，打擊僅擊出6支安打，郭總回應，目前打擊大家感覺都有點綁手綁腳，太急於要求自己，導致有點揮大棒，所以沒有打出來，希望放開來打，搞不好一個大局大家就會找到狀況了。

報導贊助。

投球部分，郭總指出，幾場下來，感覺還可以，不過還有幾位投手調整還沒有這麼好，現階段不會去要求球質，不過希望投手群心態與控球方面都能夠再提升一下。

此役潘威倫1局投球失掉4分，郭總說，可能是太急了，所以投球方面有點太甜，希望明天可以好好調整。

明練球一天後，7日將迎接預賽首戰，郭總表示，現在唯一想法就是贏球，沒有別的了。

(中時電子報)

中華隊熱身賽全部戰績。(周鎮宇 製)