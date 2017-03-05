2016人權報告：台違反法定工時、剝削外勞

台灣國際勞工協會和境外漁工去年12月27日前往農委會抗議，要求外籍「境外漁工」比照「境內漁工」，享有勞基法保障。（本報系資料）

美方近日發布全球人權報告，其中點名台灣企業違反法定工時，以及外勞人權遭剝削等。對此，勞動部回應，稱將會持續改善國內的勞動條件。

美國國務院在3日發表「2016年全球人權報告」，內容對台灣有所著墨。關於正面的地方，指出了去年的總統大選是一場公平、尊重人民意願的選舉；關於負面處，指出台灣企業有違反工時規定的現象，另外也有外勞人權遭剝削的情況，例如遠洋漁船外籍漁工受虐。

對於上述報告，我勞動部很快發出聲明，表示會持續改善勞工的勞動條件、職業安全、以及人權鞏固。並強調，推動「一例一休」就是在為勞工權益著想。

勞動部說，企業違反工時的情況並非普遍，未來會與地方政府合作，積極監督改善勞工工時過長問題。至於外籍勞工人權方面，遠洋外籍漁工是境外聘雇，非屬就業服務法管轄；而家事類外勞屬於勞雇契約規範，未來計畫推動外籍看護喘息計畫，讓外勞得以休假。

(中時電子報)