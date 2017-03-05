廖任磊一軍熱身賽飆149km 1局0失分

廖任磊在一軍熱身賽首亮相，主投1局無失分。(截自日本雅虎體育)

雖然陽岱鋼因傷未能參與熱身賽，不過另個旅日小將廖任磊，倒是先披上讀賣巨人球衣，5日迎來熱身賽的首度亮相，他主投1局連續解決3名日本火腿打者，其中面對主力打者西川遙輝跟近藤健介，也都能順利解決，可惜巨人打線遭壓制，全場僅擊出2安，0比3遭火腿完封。

巨人此役推出洋投米可拉斯(Miles Mikolas)掛帥，他主投5局被打3安僅失1分，不過第一任中繼山口鐵也卻在6上遭狙擊，接連被中島卓也、石井一成敲安，又保送近藤健介，緊接著四棒的岡大海又補上適時安打送回2分，山口雖及時穩下來連抓兩出局，但卻讓球隊落後擴大到3分。

7上「火球男」卡米奈洛(Arquimedes Caminero)接手，用14球讓火腿三上三下，最快球速飆到155公里。接著8上，披著97號球衣的廖任磊登場，對決首棒西川就飆到149公里，最後用內角高球讓西川打成游擊小飛球出局；接著面對石井一成及近藤，靠著速球連飆2K下莊，完成春訓首亮相。

廖任磊此役用了19球稍嫌偏多，儘管最後都得到不錯的結果，不過面對3名打者都是壞球走在前頭，控球還有待加強；值得一提是他的速球狀況不錯，不僅球速維持在140公里以上，塞進好球帶的球，打者幾乎無法掌握，以菜鳥的初登板而言，是一個不錯的開始。

(中時電子報)