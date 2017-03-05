南市婦女節趣味競賽，女力秀出自信

台南市政府社會局為迎接婦女節舉辦「Follow Me! 健康進行曲」園遊會暨趣味競賽活動。（洪榮志攝）

三月府城婦女月，台南市政府社會局為迎接婦女節的到來，今天在金城國中辦理「Follow Me! 健康進行曲」園遊會暨趣味競賽活動，邀請全市各婦女團體、托育人員、社區工作者等以趣味競賽互動同歡，現場還有各式婦女好手藝的展售品、拍照體驗活動以及好玩的婦女新知大考驗等精彩活動。

開場活動中，台南市一葉蘭同心會以演唱歌曲方式自我介紹；第二區居家托育服務中心則是透過可愛的母雞造型，大喊：「奇雞媽咪好得呱呱叫」象徵托育人員一級棒的照顧服務；東區復興社區發展協會更「划」著船進場，希望社區的婦女工作航向更好的未來，創意的進場帶給現場活力與朝氣。

趣味競賽第一關陸上行舟，考驗團體成員的默契；第二關夾夾樂，參賽者小心翼翼張著嘴的逗趣表情，讓成員看見彼此不同的面貌；第三關為展現團體的同心協力，各參賽單位無不卯足全力。最後由台南市水噹噹社區關懷協會囊括創意造型獎及拼命三娘等2項大獎；最佳隊呼獎由台南市東區復興社區發展協會獲得；林澄輝社會福利慈善事業基金會獲頒團隊合作獎；勵馨社會福利基金會與臺南市女性權益促進會組成的聯合隊則是拿下渾身是勁獎。

社會局長劉淑惠表示，台南市總人口約188萬多人，其中女性人口有94萬多人，將近50%的比例，因此市府希望能把台南市打造成婦女的第二個娘家。近年來社會局透過8個區的家庭福利服務中心加強網路間的連結，並設置3處新住民家庭福利服務中心、1處專則婦女服務中心，還辦理經濟弱勢婦女就業支持方案、推動三級預防機制，希望保障婦女人身安全，進而打造健康的友善婦女城市。

(中時)