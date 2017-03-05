擔任柱姐競選總幹事 吳育仁：給黨內中生代機會
前國民黨立委吳育仁證實將擔任國民黨主席洪秀柱競選連任辦公室的總幹事，吳育仁表示，他對於洪秀柱在擔任主席任內的表現予以肯定跟認同，包含維護黨產以及對抗民進黨等作為；接下這位子也讓吳育仁感覺誠惶誠恐，吳表示，總幹事的職位通常是黨內大咖級的人擔任，對他來說是陌生的挑戰，不過這也看得出來洪秀柱是希望給黨內中生代機會。
吳育仁指出，過去選舉都是與民進黨作戰，但這次是黨內的選舉，他認為接下來的選舉主要還是呈現洪秀柱過去做了哪些，未來又打算要做哪些，盡量在選舉過程中充分表達她的想法，他也希望選後黨內可以團結。
吳育仁表示，洪秀柱約2周前親自致電邀請他擔任總幹事，但是目前選舉的細節尚未談過，明天國民黨中央將舉行第二次黨主席選舉座談，洪便是委託吳育仁擔任代表。吳育仁過去擔任不分區立委時認養了雲林嘉義的責任區，吳認為，由他擔任總幹事可以平衡南北聲音。
(中時)
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