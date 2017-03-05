菲南再爆強烈餘震 1死數傷

菲律賓當局表示，上個月經歷強震、仍在復甦中的南部城市今天爆發威力強大餘震，造成1人死亡，多人受傷。

法新社報導，菲國政府地震學家與民防官員表示，規模5.9強震襲擊民答那峨島南部城市蘇瑞高市（Surigao）與鄰近地區，導致部分房屋牆壁倒塌。

當地電視台報導，1名女性死於心臟病發作，至少29人受傷。

這起新的地震僅是2月10日襲擊蘇瑞高市規模6.5強震超過百起的餘震之一，當時造成8人死亡，超過250人受傷，多是被掉落物所傷。

政府地震學家指出，地震震央位於蘇瑞高市郊區，與上個月的主震震央相同。（譯者：中央社許湘欣）1060305

(中央社)