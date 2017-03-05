為台東醫療把脈 詹啟賢開3處方

國民黨主席參選人詹啟賢 （中）5日談到他「從醫轉政」過程，3度救援成功，他這次出來參選也要讓國民黨有所改變。中央社記者盧太城台東攝 106年3月5日

中國國民黨主席參選人詹啟賢今天和台東鄉親談如何提升東部醫療。他說，首務之急是將中度「急重症醫療」水準提升至重度。

詹啟賢在台東議長饒慶鈴、台東市代陳銘風陪同下，與基層里長座談。他說，台東地區的醫療品質遠不如台灣平均質，有些鄉鎮平均200人才1位醫生，其中卑南鄉等4個大鄉鎮平均3000人才有一位醫生。

詹啟賢表示，台東目前最迫切的就是急重症部分，真正醫療最可惜的是，「救得活的因為來不及而喪失生命」，這也就是急重症的醫療。台東目前的急重症醫療只有2醫院，台東馬偕醫院的等級是中度，關山慈濟是輕度，因此2家醫院必須提升至重度和中度等級。

再者，就是提升偏鄉的醫療療，達到「在地醫療」的水準，這一部分也可補貼費用，讓醫生留在偏鄉。最後就是公共衛生資源的提升。1060305

(中央社)