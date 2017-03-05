清泉崗毒案 空軍427聯隊長自請處分

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空軍司令部今天針對清泉崗基地疑涉毒案招開記者會說明，空軍427聯隊長王德揚表示，他已向空軍司令部自請處分。

空軍司令部今天下午在空軍清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚親上火線，針對基地內拾獲棄置毒品事件進行報告。

他表示，身為基地指揮官，應為此事負全責，造成社會關注、軍譽受損，全基地官兵也因此受到些許影響，針對這些部分向司令部提出自我懲處之建議。

王德揚指出，初步驗尿結果，有8人呈陽性反應後，送三軍總醫院實施複檢後，結果仍呈陽性反應，因此已全數交由台中地檢署偵辦，至於偵辦結果與是否涉毒，皆交由司法調查釐清。

他表示，整起案件已經進入到司法調查階段，無法對外提供更進一步的說明及回答，但他強調，案發至今均全力配合台中地檢署執行查處，盼能儘早破案，嚴懲不肖份子，並希望能夠還給基地一個清白。1060305

(中央社)