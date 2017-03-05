氣喘止步 力行5撇步
氣喘是常見的慢性病，基隆市信義區衛生所主任李文昌提出5撇步，包含正確用藥、定期回診、保持清潔、拒絕菸害和規律運動，患者只要能身體力行，就可減少氣喘發作機率。
李文昌說，患者首先需「擬定治療計畫並正確用藥」，除每天要規律服藥外，也要配合適當的治療，做好氣喘症狀與肺功能的監測，有助醫師了解氣喘的徵兆及做出正確的處置，另外，由於氣喘隨時可能變化，患者也應持續追蹤，定期接受專業醫師評估調整治療方式。
李文昌表示，居家環境要定期清掃，避免灰塵積聚，患者也應遠離氣喘的過敏原誘發因子，包含塵(蹣)、蟑螂、黴菌、花粉及寵物的皮屑等。此外，患者若有抽菸，要盡可能戒菸，如果沒有抽菸，也要盡量遠離受到二手菸或三手菸的危害。
李文昌指出，運動有時會誘發氣喘發作，主要原因在於劇烈運動時吸入大量較冷且乾燥的空氣，造成呼吸道變化，但大部份的氣喘患者，都可以正常從事體育活動，透過規律的運動，能預防氣喘發作。1060305
(中央社)
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