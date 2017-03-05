李克強首提港獨 分析：打擊力度會加大

我要評比

中國大陸國務院總理李克強今天向全國人大提交的政府工作報中首次提到「港獨」，有香港評論員預期，北京方面今後將會加強打擊「港獨」。

官方香港電台引述時事評論員林和立說，香港主權轉移近20年來，這是大陸國務院總理在工作報告首次提及「港獨」，顯示北京中央已將「港獨」與「藏獨」、「台獨」和「疆獨」作同一歸類，未來針對香港支持「港獨」或香港自決的打擊力度會加大。

他說，目前香港沒有針對國家分裂和國家安全威脅的法令，相信在香港行政長官選舉後，北京中央會加快推動基本法第23條的立法工作，並期望新任行政長官在首任任期內完成立法。

大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議今天在北京舉行，綜合大陸媒體的報導，李克強在2017年政府工作報告中強調「港獨」沒有出路。

他並說，要確保「一國兩制」在港澳實踐不動搖、不走樣、不變形。

李克強又提出，要推動香港、澳門與大陸深化合作，研究制定粵港澳大灣區城市群發展規畫。

香港基本法第23條明訂，香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

2002年至2003年期間，這項條文的立法過程引發香港50萬人參與七一大遊行反對立法。由於特區政府無望在立法會取得足夠票數支持，最終終止立法程序。1060305

(中央社)