雲林基層農會理監事、縣農會代表選舉 泛藍大獲全勝
雲林縣除東勢鄉農會以外19鄉鎮市農會理監事選舉結果出爐，泛藍大勝，若無意外各農會理事長將都是泛藍人士出任；而延遲2周投票的東勢鄉農會會員代表選舉，4日投票，泛綠也是大輸，規畫名單中的多名候選人都落馬。
19鄉鎮市農會在1日至3日舉行新上任會員代表大會，同時舉行理監事以及上級農會代表選舉。
理事選舉部分，9鄉鎮有藍綠競爭，理事選舉結果泛藍泛綠比數是，二崙鄉9：0、麥寮鄉5：4、台西鄉9：0、北港鎮8：1、古坑鄉5：4、大埤鄉9：0、元長鄉9：0、土庫鎮9：0、水林鄉6:3。
監事選舉部分，有2鄉鎮藍綠推派人選競逐，但綠營連1席次都未獲得，二崙鄉、台西鄉都是3：0。
上級農會（即雲林縣農會）代表部分，二崙鄉是3：0、台西鄉是2:0，換言之雲林縣農會65席代表，都是泛藍囊括。
東勢鄉農會選前延遲提供會員名冊，引起綠營多次舉行記者會抗議，雲林縣政府函文延後2周投票，不過4日舉行會員代表，選舉結果綠營仍是大輸，泛藍泛綠比數為35：10，被重點規畫的周金來、楊國志，2人也都落選。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。