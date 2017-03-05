雲林基層農會理監事、縣農會代表選舉 泛藍大獲全勝

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雲林縣除東勢鄉農會以外19鄉鎮市農會理監事選舉結果出爐，泛藍大勝，若無意外各農會理事長將都是泛藍人士出任；而延遲2周投票的東勢鄉農會會員代表選舉，4日投票，泛綠也是大輸，規畫名單中的多名候選人都落馬。

19鄉鎮市農會在1日至3日舉行新上任會員代表大會，同時舉行理監事以及上級農會代表選舉。

理事選舉部分，9鄉鎮有藍綠競爭，理事選舉結果泛藍泛綠比數是，二崙鄉9：0、麥寮鄉5：4、台西鄉9：0、北港鎮8：1、古坑鄉5：4、大埤鄉9：0、元長鄉9：0、土庫鎮9：0、水林鄉6:3。

監事選舉部分，有2鄉鎮藍綠推派人選競逐，但綠營連1席次都未獲得，二崙鄉、台西鄉都是3：0。

上級農會（即雲林縣農會）代表部分，二崙鄉是3：0、台西鄉是2:0，換言之雲林縣農會65席代表，都是泛藍囊括。

東勢鄉農會選前延遲提供會員名冊，引起綠營多次舉行記者會抗議，雲林縣政府函文延後2周投票，不過4日舉行會員代表，選舉結果綠營仍是大輸，泛藍泛綠比數為35：10，被重點規畫的周金來、楊國志，2人也都落選。

(中時)